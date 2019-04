Concorso fotografico a tema “L’acqua, la diga e il parco”

Dal 2 aprile al 31 maggio l’associazione fotografica Postcards in collaborazione con l’agenzia web Kreatix e grazie ai partner Romagna Acque Società delle Fonti, Parco delle Foreste Casentinesi, Idro Ecomuseo di Ridracoli, e Cooperativa Atlantide, organizza il concorso fotografico “L’acqua, la diga, il parco”. Concorso fotografico a tema, ambientato all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi, nei dintorni della diga di Ridracoli.



In un momento in cui l’acqua è un bene sempre più prezioso, vogliamo dare evidenza alla necessità di comprendere l’importanza che ha la presenza dell’acqua nel nostro quotidiano e nella natura del nostro territorio. Ogni essere vivente del pianeta ne ha bisogno, che sia animale o vegetale, l’acqua è la base di tutta la vita sulla terra e va preservata ad ogni costo. Riteniamo che il territorio del Parco delle Foreste Casentinesi, sia uno dei più bei posti al mondo, in effetti è stato nominato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e proprio per questo, vogliamo dare l’opportunità ai fotografi di cimentarsi in un contest che permetterà di mostrare le meraviglie tosco-romagnole all’Italia intera.



L’iscrizione al concorso è gratuita e offrirà ai fotografi un badge omaggio personale per entrare alla diga durante tutta la durata del concorso. I premi in palio inoltre sono sostanziosi, infatti ci sarà un montepremi totale di circa mille euro di buoni per l’acquisto di attrezzatura fotografica oltre a un premio “social” aperto a tutti, per lo scatto con più likes su Facebook e Instagram grazie all’hastag #cartolinedalparco



Tutte le informazioni e il regolamento completo sul sito del concorso: www.postcardsitaly.it