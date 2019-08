Concorso fotografico "Photo well": tema è l' "errore"

Il festival della fotografia “Photo well” propone un concorso fotografico con il fotografo forlivese Romeo Lombardi, alla sua seconda edizione la cui iscrizione da parte dei candidati scadrà domenica 25 agosto. E' una una selezione di fotografie basate su un open call. Circa 60 opere saranno selezionate da una giuria indipendente, composta da professionisti del settore, ed esposte nel cuore di Forlì nella sede di Well dal 21 settembre al 21 ottobre 2019. Il Festival nella sua seconda edizione ha come protagonista l’errore e la scoperta di quel che spesso ti mostra, quel che non ci si aspetta, vale anche per la fotografia. Il festival mira a promuovere i fotografi esposti ad un pubblico ampio, nonché a critici e curatori. Sarà stampato e pubblicato un catalogo di tutte le fotografie esposte.