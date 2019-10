Oltre 2mila candidati per 35 posti: ma solo in 300 saranno ammessi alla prova scritta

Il "Villa Romiti" ospiterà il 6 novembre la prova scritta di un concorso pubblico per 35 posti di istruttore amministrativo/contabile categoria C. Il Comune di Forlì ha aderito alla presente procedura concorsuale per 19 assunzioni nella dotazione organica dell'ente per il periodo 2019-2020-2021. Il concorso mette a disposizione quattro posti a tempo pieno nella sede della Provincia (2019), due posti a tempo nel Comune di Forlimpopoli (2019), altrattanti in quello di Mercato Saraceno (2019-2020), quattro posti a tempo pieno nel Comune di Cesena (2020-2021), un posto a tempo pieno nel Comune di Bertinoro (2019), uno nel Comune di Santa Sofia (2020) ed un part-time nel Comune di Meldola (2019). La domanda di iscrizione scadeva il 3 ottobre.

Sono stati ammessi al concorso 2021 candidati, mentre gli esclusi sono 43. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del bando di concorso, essendo pervenute più di 500 domande, si procederà allo svolgimento di una prova preselettiva dei candidati. Saranno esentati da tale prova i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano dichiarato di essere portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80% e abbiano indicato gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità (ente che ha riconosciuto l'invalidità, numero di protocollo e data dell'atto). La preselezione si terrà il 31 ottobre alle 9.30 al Palafiera. Conseguiranno l'ammissione alla prova scritta i primi 300 candidati classificati oltre agli ex equo del 300°.

Gli esiti dell'eventuale prova di preselezione e della prova scritta verranno resi noti esclusivamente attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sul sito Internet della Provincia www.provincia.fc.it/concorsi. Tali avvisi sostituiranno a tutti gli effetti la comunicazione individuale. Nei confronti di coloro che non avranno superato ciascuna delle prove, tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notificazione, mentre nei confronti dei candidati che avranno superato le singole prove avrà anche valore di convocazione alla prova successiva. Ai candidati presenti a tali prove, la Commissione Esaminatrice fornirà indicazioni sulla prevedibile data a decorrere dalla quale tali informazioni saranno rese disponibili.

Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria provvisoria di merito dei concorrenti che avranno superato le prove concorsuali, sommando le valutazioni conseguite nella prova scritta e nella prova orale, e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione al dirigente del Servizio Affari Generali - Istituzionali e Risorse Umane o al responsabile di P.O. della Provincia di Forlì-Cesena, il quale effettuerà il controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte dalla commissione, nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti in graduatoria, compreso i titoli di preferenza se attivati, sciogliendo le eventuali riserve. La graduatoria definitiva, che viene formata con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza indicati nel successivo art. 10, è approvata con determinazione del dirigente del Servizio Affari Generali - Istituzionali e Risorse Umane o del responsabile di P.O. ed è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web della Provincia www.provincia.fc.it/concorsi. Per ragioni di economicità non saranno effettuate comunicazioni individuali agli idonei. La graduatoria resterà in vigore per 3 anni dalla data di adozione del suddetto provvedimento.