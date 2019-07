Descrivere il quartiere Cava usando la telecamera: un video concorso per i ragazzi

L'associazione "Cava Forever Group" di Forlì, nell'ambito della valorizzazione del quartiere Cava e della promozione del commercio di vicinato di quartiere, lancia un concorso video per i giovani di età compresa fra i 10 e i 16 anni. Il tema è "Il quartiere Cava", un viaggio tra angoli nascosti, giochi, parchi, negozi, vetrine e tutto quanto può essere legato al quartiere. Nel video, la cui durata non dovrà superare i cinque minuti, si dovrà raccontare con immagini e/ o parole il quartiere. Ciascun candidato può partecipare solo con un'opera, da pubblicare su dvd. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite. Non è previsto nessun rimborso spese per i partecipanti. L'iscrizione e la consegna del video dovrà avvenire il 14 e il 15 ottobre, dalle 16 alle 19, al Centro sociale di via Sillaro 42 quartiere Cava. Il video può essere spedito o inviato entro il 15 ottobre, a carico del mittente, con all'interno le generalità e il numero di telefono dell'autore, Associazione Cava Forever Group, via Sillaro 42, Forlì 47121.

"Tutti i video partecipanti potranno essere utilizzati per la promozione del Quartiere", fa sapere il presidente dell'associazione, Giuseppe Bertolino. Una apposita commissione (composta dal giornalista e fotografo Fabio Blaco; da Ivan Barrea, esperto videomaker che opera in vari campi produttivi e post produzione; e da Marco Anconelli, fotografo e collabora con diverse agenzie) giudicherà le opere e premierà il video più riuscito.Al vincitore sarà consegnata una targa, buoni acquisto dei negozi del quartiere Cava di Forlì e il video utilizzato per la promozione del quartiere Cava, sui social. Sarà premiato anche il secondo classificato, che riceverà buoni acquisto offerti dai negozianti del quartiere Cava di Forlì. La premiazione avverrà il 9 novembre in occasione della Festa della Castagna del quartiere Cava. Per informazione è possibile contattare i numeri 347 0047196 e 333 4608113 o consultare la pagina Facebook.