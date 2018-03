Con "Nao" gli studenti dello Scientifico volano alla finale del concorso nazionale di robotica umanoide

Lo scorso 17 marzo a Firenze la squadra del Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì denominata “The future is Nao”, composta da 11 studenti e coordinata dal professor Biancone, si è qualificata per la finale nazionale di Nao Challenge, il concorso nazionale di robotica umanoide per scuole secondarie. La sfida prevedeva una serie di azioni svolte dal robot "Nao" per intrattenere persone anziane ed assisterle nello svolgimento delle attività quotidiane. Ora la squadra si prepara per la finale, che si disputerà al Bologna il prossimo 5 maggio.