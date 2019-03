Concorso Agrikids, al via il voto online: scegli la scuola vincitrice. In palio 10mila euro

C'è il quadro futurista o quello in pixel art. Ma anche il "calendario dell'orto" e il gioco in cui partecipando si imparano i principi dell'agricoltura sostenibile. Sono quattro le opere artistiche e letterarie realizzate dagli alunni delle scuole primarie della Romagna (tre nel Forlivese ed una nel Cesenate) che hanno deciso di partecipare al concorso nazionale Agrikids, il concorso creativo organizzato da Citynews in collaborazione con il Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, nel quadro del progetto AgriFoodToday, co-finanziato dalla Commissione europea. Adesso, la palla passa ai nostri lettori, che dovranno decidere con un semplice click gli elaborati che riceveranno i premi, dal valore complessivo di circa 10mila euro, messi in palio da Citynews.

Come funziona il voto

Il voto non richiede una registrazione al sito ed è aperto a tutti gli utenti. Per chi intenda votare, c'è tempo fino al 30 aprile. E' permesso un solo voto per ogni opera, ma è possibile votare più opere della stessa classe. Un sistema automatizzato impedirà votazioni multiple e verranno decurtati tutti i voti assegnati illegittimamente. Il sistema di voto è semplice: vai alla lista dei progetti (https://kids.agrifoodtoday.it/progetti/lista) e clicca sui singoli elaborati. Una volta aperta la pagina di un progetto artistico, in cui sono contenute immagini e un breve testo descrittivo dell'opera, potrai votarlo cliccando sull'apposito bottone. Puoi affinare la ricerca scegliendo la categoria e/o la città della classe partecipante.

Le categoria del concorso sono 3: disegno (acquarelli, pittura, matite colorate…), letteratura (un racconto, una poesia, una filastrocca…) e rappresentazione tridimensionale (scultura, tecnica del Das, tecnica del legno, scultura attraverso materiali riciclati…). Per ciascuna di esse, ci sarà un solo vincitore.

Al termine della fase di voto online, si avranno tre diverse classifiche che andranno ad identificare, in ordine decrescente di voti ricevuti, le opere più votate. Tale classifica non sarà definitiva: a completare la procedura di valutazione del concorso, ci sarà una giuria composta da ricercatori ed esperti di educazione alimentare e comunicazione del Crea, che esaminerà le opere. Il risultato del voto online e quello della giuria determineranno la classifica finale e, di conseguenza, i tre vincitori. Per avere maggiori informazioni visita il sito: https://kids.agrifoodtoday.it/.

I premi

Il concorso Agrikids, che è gemellato con il Premio Creatività delle Olimpiadi della Frutta, l’avvincente campionato che ogni anno fa sfidare le classi d’Italia con l’obiettivo di promuovere il consumo di frutta e verdura, prevede 3 premi, ciascuno dei quali sarà costituito da un buono di acquisto per materiali didattici dal valore di 3.000 euro e una serra indoor Linfa.

Con questo concorso - dice Fernando Diana, ceo di Citynews - completiamo il quadro di iniziative di informazione e sensibilizzazione che fanno parte del progetto AgriFoodToday. Un progetto che da un lato risponde al crescente interesse dell’opinione pubblica per il settore agroalimentare attraverso un'informazione puntuale e approndita sul mondo dell'agroalimentare, in particolare di quello italiano ed europeo, e che dall'altro lato mira a sensibilizzare la stessa opinione pubblica, in particolare i più giovani sulle tematiche al centro del grande dibattuto sul futuro della Politica agricola comune dell'Unione europea, ossia la sostenibilità, l’innovazione, la qualità e la sicurezza alimentare, lo sviluppo delle aree rurali, la salute e il ricambio generazionale del settore".