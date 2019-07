Confartigianato dona una lavagna interattiva multimediale alla media Mercuriale

Confartigianato di Forlì continua la sua attività a favore della comunità. È stata infatti donata e già installata nella sede della scuola media Mercuriale, del’Istituto Comprensivo 5 “Tina Gori”, una lavagna interattiva multimediale (Lim), dotata di proiettore, casse e di computer portatile. Un dispositivo completo, che consente ai docenti di integrare l’attività formativa con un supporto altamente tecnologico.

La consegna è avvenuta alla presenza del personale docente e della dirigente scolastica Daniela Bandini, da parte del vicesegretario dell’associazione forlivese Mauro Collina, del coordinatore Anap Giuseppe Mercatali, assieme al presidente del movimento Alvaro Ravaglioli e di Ernesto Partisani, presidente emerito, nonché del presidente provinciale Ancos, Giampaolo Ciappelli. Come spiegano i vertici di Confartigianato la scelta di investire risorse in strumenti che siano di aiuto alla comunità, s’inserisce pienamente nelle finalità dell’Associazione.

"Dopo aver dato in comodato d’uso a un’associazione del territorio che si occupa di malati d’Alzheimer, un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, abbiamo ritenuto di dare un piccolo contributo all’educazione dei ragazzi, ribadendo la nostra volontà di creare un ponte col mondo della scuola - viene illustrato -. È importante che i ragazzi possano entrare in contatto con l’impresa e l’artigianato, per poter meglio orientare il proprio percorso formativo. Coltiviamo e favoriamo gli incontri con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nella consapevolezza che i ragazzi incarnano il futuro e devono avere l’opportunità di pensare di poter costruire autonomamente il proprio lavoro, ribadendo che essere imprenditore, oggi, non può prescindere da una buona formazione. Riteniamo che questo messaggio debba essere trasferito con ogni mezzo, inclusa la donazione di uno strumento utile per la loro formazione".