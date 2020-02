Confedilizia: "Assurda la chiusura della PolStrada di Rocca San Casciano"

"Assurda" Secondo Confedilizia Forlì-Cesena non vi sono altri termini per catalogare la chiusura della Polizia Stradale sulla SS67 Tosco-Romagnola, a Rocca San Casciano. Carlo Caselli, presidente provinciale dell’Associazione dei proprietari di casa, Stefano Senzani, presidente vicario, e Vincenzo Bongiorno, segretario generale, osservano: "Speriamo che la decisione non sia definitiva e che possa essere ritirata. Non si tolgano i servizi sul territorio, altrimenti anche a livello residenziale l’abbandono della montagna sarà inevitabile, con le negative conseguenze, in termini di gestione del territorio, che ne deriverebbero per tutti".

Proseguono i rappresentanti di Confedilizia: "La chiusura della Polizia Stradale a Rocca è poi assurda poiché la Statale 67 è un’importante arteria viaria, che anzi, così come abbiamo sollecitato circa un mese fa, andrebbe ammodernata per creare finalmente quel collegamento veloce Ravenna-Livorno, che sarebbe un formidabile strumento di crescita economica, basti pensare al solo fattore turismo in vista anche della riapertura dell’Aeroporto di Forlì".

E poi evidenziano: "Inoltre l’immobile di Rocca dove ha sede la Polizia Stradale non costa nulla allo Stato, poiché è stato concesso in comodato gratuito dal Comune, senza poi considerare gli ottimi risultati in termini di operatività per la sicurezza di tutti che ogni anno consegue il presidio di Rocca della Polizia Stradale".

"Ci auguriamo che i rappresentanti di tutte le forze politiche, così attivi, quotidianamente, fino a solo venti giorni fa sul nostro territorio per la campagna elettorale delle Regionali, sappiano collaborare affinché vinca il buon senso e la Polizia Stradale continui ad operare con il suo presidio a Rocca San Casciano", concludono.