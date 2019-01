Galeata, pannolini e pannoloni si potranno smaltire gratis all'isola ecologica

Il Comune di Galeata si è fatto carico dell'inoltro ad Alea Ambiente delle richieste pervenute in merito ai "contenitori solidali" per lo smaltimento di pannoloni per anziani. "Una volta ottenuto riscontro da Alea Ambiente dell'avvenuta presa in carico della richiesta, gli utenti possono recarsi in un Punto Alea per il ritiro del bidone - viene specificato -. È possibile ritirare il bidone solidale, senza richieste preventive, anche per lo smaltimento di pannolini per bambini fino a 30 mesi". Da lunedì sarà comunque possibile conferire pannoloni e pannolini, gratuitamente, anche all'isola ecologica in località Val di Francia.