Conferita a Walter Neri e a Gabriele Zelli la "Melvin Jones Fellow"

In occasione del 62esimo anniversario della costituzione del Lions Club Forlì Host il presidente Foster Lambruschi e Tommaso Dragani, governatore del Distretto Lions 108/A Italia, hanno consegnato a Walter Neri e a Gabriele Zelli la "Melvin Jones Fellow", che rappresenta l'onorificenza più prestigiosa conferita dal Lions Club Internazional. Per Neri le motivazioni che sono alla base della decisione del conferimento della massima onorificenza lionistica indicano "la costante, generosa ed appassionata attività compiuta per il perseguimento degli scopi del Club e del Distretto in tutti gli anni di appartenenza all'Associazione e per la disinteressata amicizia con cui si rende disponibile sempre; esempio concreto dell'etica lionistica".

Analogamente per Zelli si fa riferimento "alla passione e alla dedizione profusi negli anni, alla generosità, all'impegno incondizionato e costante verso il Club, con particolare attenzione alla promozione dell'associazione in ambito cittadino, elevandola ad un ruolo primario nella divulgazione culturale e nel recupero del patrimonio storico e artistico locale". I due premiati hanno ringraziato tutti i soci, il presidente Lambruschi e il governatore Dragani assicurando "di impegnarsi ulteriormente in ambito cittadino e non solo affinché le azioni del Club siano sempre più rivolte ad alleviare disagi e per andare incontro ai bisogni insoddisfatti di fasce crescenti di cittadini forlivesi".