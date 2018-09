Congelata la chiusura dei presidi di Polizia, distaccamento di Rocca è salvo

Sembra scongiurato il rischio di chiusura del distaccamento di Rocca San Casciano della Polizia Stradale. La ventilata chiusura, già evitata una volta in passato, era incombente da anni, nel mazzo dei tagli e delle razionalizzazioni dei vari Governi che si sono succeduti. Invece giovedì mattina c'è stato l'incontro tra il sottosegretario Molteni e i sindacati di polizia, alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli. Il tema riguardava la rimodulazione delle Questure, dei presidi territoriali e più in generale degli organici della Polizia di Stato. In questa sede, spiega una nota del sindacato Siulp, “Molteni ha ufficialmente comunicato che il ministro Salvini, in coerenza con quanto preannunciato nel programma di governo, ha congelato la chiusura dei presidi delle specialità, progetto che verrà definitivamente sospeso, e che si provvederà ad un aumento dell'attuale organico (circa 100mila unità) fino alle 106mila previste dalla Legge Madia. In merito ha altresì sottolineato che è intenzione del ministro operare per ampliare l'organico oltre il limite attualmente previsto”.

La notizia è salutata con soddisfazione dell’Asaps, che, ricorda il presidente Giordano Biserni, si è battuta senza risparmio di energie in tutti questi anni "per ostacolare gli assurdi programmi di chiusura dei reparti collocati sulle più importanti strade statali, proprio quelle a più elevato rischio mortalità come indicano le statistiche dell’Istat. "Finalmente è stata recepita la necessità di mantenere e potenziare i presidi del territorio istituiti per garantire livelli adeguati di sicurezza non solo stradale, ma anche per il contrasto ad una criminalità che spesso si muove anche fuori dalla rete autostradale per colpire abitazioni isolate o presidi artigianali e della piccola industria. Si pensi poi al contributo che viene portato dagli agenti della Stradale nei soccorsi invernali agli automobilisti in difficoltà sui tratti di montagna delle strade statali, come il Muraglione - conclude -. Ora si dovrà vigilare affinché lo sforzo posto in essere in questi anni dagli amministratori locali, dalle associazioni e sindacati, approdi al promesso concreto risultato".