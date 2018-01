Congresso Nazionale Ugl Sicurezza Civile, nuove nomine per Filippo Lo Giudice

Filippo Lo Giudice, segretario generale dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini, è stato nominato membro del consiglio nazionale della Sicurezza civile, il sindacato di categoria delle guardie giurate. Inoltre, lo stesso Lo Giudice è stato inserito nella lista ristretta della federazione nazionale Sicurezza Civile per il Consiglio Federale dell'Ugl, ovvero – a fine febbraio - parteciperà con diritto di voto al congresso nazionale per l'elezione del segretario nazionale del sindacato Ugl, nella persona del ricandidato Francesco Paolo Capone. Queste nomine sono maturate nel corso del Congresso Nazionale Ugl Sicurezza Civile, che si è svolto tra giovedì e venerdì all'Hotel Capannelle di Roma.

Lo Giudice, comunica di aver votato convintamente il segretario nazionale uscente di categoria Enrico Doddi, spiegando: “Al di là del rapporto umano che qualifica la persona e mi consente di affermare che lui, oltre ad essere un segretario particolarmente combattivo e illuminato, è per me anche un amico. E aggiungo che ritengo centrale la battaglia che Doddi ha annunciato a congresso promettendo che concentrerà i suoi sforzi sindacali sul riconoscimento del lavoro usurante per la categoria delle guardie particolari giurate, assicurando un controllo continuo sull’operato degli Istituti di Vigilanza Privata. Obiettivo che come categoria già ci siamo dati a livello locale”.