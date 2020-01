"Conoscere per crescere": torna Unijunior, l'università per giovanissimi

Unijunior, l'università per giovanissimi e giovanissime, inaugura la sua 5a edizione nelle sedi di Forlì e Cesena. Inizia il nuovo anno di Unijunior Forlì-Cesena con il primo appuntamento di sabato: le aule del Campus di Forlì apriranno le porte alle centinaia di entusiasti studenti di età compresa fra gli 8 e i 14 anni per un nuovo ciclo di lezioni. Il programma si concentra in due mesi intensi di appuntamenti nelle tre sedi di Forlì, Cesena e Bertinoro: 14 sabati di lezione che si concluderanno il 29 febbraio.



I docenti e ricercatori dei Campus di Forlì e di Cesena accompagneranno bambini e ragazzi nei loro mondi, che spaziano dall’ingegneria alle lingue, ma anche geografia e neurologia, sociologia e biologia marina, psicologia e sostenibilità. Gli argomenti tra cui scegliere sono tanti e vari, per tutte le passioni e le curiosità. Il progetto Unijunior rappresenta un ponte fra territorio e Università: il mondo accademico si apre a spazio di condivisione e confronto, dove tutte le domande sono preziose. Unijunior vuole trasmettere ai giovani l’idea che esistono tanti modi per imparare e tantissimi percorsi di studio e conoscenza, poiché, come dice Plutarco, “i giovani non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere”.

Unijunior Forlì-Cesena terminerà sabato 7 marzo con la grande festa finale di consegna dei Diplomi, che sarà ospitata nel Campus di Cesena alla presenza di docenti e alte cariche universitarie e degli irresistibili scienziati di Leo Scienza (associazione promotrice e organizzatrice) che intratterranno il pubblico (di studenti e di genitori) con uno spettacolo teatrale-scientifico, che combina comicità, poesia e momenti di interazione da parte degli spettatori.