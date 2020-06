Conosco Forlimpopoli: il grande sondaggio della Scuola di Musica Popolare

La Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli è attiva dal 1986, durante questi 34 anni di attività, ha insegnato e divulgato, tramite corsi, workshop, pubblicazioni, concerti e Festival, la conoscenza di musiche e strumenti della tradizione popolare a migliaia di persone di tutte le età e provenienti da tutta Europa.

Così la Scuola ha deciso che è venuto il momento di capire chi, quando e perché, è venuto a Forlimpopoli in questi anni grazie alle sue attività. Si tratta di un’analisi che, se da un lato viene svolta regolarmente sui dati degli iscritti ai corsi e dei soci dell’associazione, non era mai stata fatta nei confronti del complesso del pubblico legato alle iniziative, in particolare quelle pubbliche come concerti e Festival in cui la Scuola e organizzatrice o co organizzatrice.

La Scuola intende utilizzare i dati di questo sondaggio allo scopo di far capire alla politica quanto la musica popolare abbia contribuito a far conoscere Forlimpopoli nel mondo e quanto importante sia, quindi, il suo valore e il suo impatto culturale, ma anche economico, sulla città. Allo stesso tempo l’analisi dei dati raccolti sarà utile anche per capire che direzione prendere per il futuro.

Gli amanti della musica popolare potranno contribuire al sondaggio rispondendo ad un breve questionario che richiede pochi minuti per la compilazione. I questionari, uno in italiano e uno in inglese, sono disponibili sulla sito web (www.musicapopolare.net) e su pagina e gruppo Facebook della Scuola.