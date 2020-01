Il gesto di onestà ha un lieto fine: trovata la proprietaria della busta piena di soldi

Non è caduto nel vuoto l'appello lanciato il 30 dicembre scorso dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì. E' stata infatti trovata la legittima proprietaria della cospicua somma di denaro recuperata da una passante lungo viale Vittorio Veneto e che ha provveduto a consegnare alla Polizia di Stato negli uffici di Corso Garibaldi. Una persona, leggendo la notizia del denaro ritrovato, ha contattato l'amica, che sabato mattina si è presentata in Questura.

La ragazza ha precisato l'importo esatto che si trovava all'interno della busta, specificando che la somma - 950 euro - serviva per chiudere un contratto d'affitto. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie anche all'onestà della signora che aveva rinvenuto le banconote non esitando a recarsi in Questura.