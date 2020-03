Consegna gratuita di medicinali: le farmacie rispondono così all'emergenza coronavirus

Aumentano in città le farmacie che in questo periodo d'emergenza causato dalla diffusione del coronavirus fanno arrivare direttamente a casa i medicinali. Sulla propria pagina Facebook ha annunciato il servizio anche il banco dei farmaci di Roncadello, specificando che sarà effettuata la consegna a domicilio come da disposizioni Ministeriali, gratuitamente. I contatti telefonici sono 0543560454 e 3397144000 (e-mail farmaciaroncadello@gmail.com). L'attività di Largo Roccatella 6d è attiva dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.30.

Anche la Farmacia di Santa Maria Nuova di Bertinoro ha attivato il servizio: "Per chi è impossibilitato ad uscire di casa abbiamo attivato un sistema di consegna a domicilio di emergenza. Abusarne significa renderlo meno efficace per chi ne ha realmente bisogno. Per prenotarsi chiamare in farmacia al numero: 0543 567236". Anche la "Farmacia Nanni" effettua consegne a domicilio gratuitamente: "Contattaci telefonicamente, cercheremo di risolvere ogni tuo problema - si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook -. Il numero di telefono è 054368443. Presto sarà riattivato anche il servizio Whatsapp momentaneamente interrotto".

"Effettuiamo servizio a domicilio gratuito per chi non può uscire da casa", è il messaggio postato sulla pagina Facebook dalla Farmacia Cagli. Si è attivata già il 21 febbraio scorso anche la Farmacia Malpezzi diretta da Alberto Lattuneddu, specificando che "è riservato a chi non può recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie". Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi in farmacia o chiamare il numero verde 800 189 52. Un'altra farmacia che effettua il servizio è quella di San Martino in Strada, diretta da Eugenio Genesi.