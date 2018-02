Consegnata agli allievi del Cnos Fap la Costituzione della Repubblica

Visita in Municipio degli studenti del Cnos-Fap, il Centro di formazione professionale dell'Opera Salesiana, accompagnati dal direttore Sergio Barberio, dagli insegnanti e dai collaboratori. Ad accogliere le classi, il sindaco di Forlì Davide Drei, che ha consegnato personalmente ad ogni ragazzo presente il testo della Costituzione Italiana, nel 70esimo anniversario della sua entrata in vigore. La visita, inserita in un percorso di educazione civica, è stata l'occasione per portare i giovani frequentatori dell'istituto di formazione a conoscere le istituzioni, il loro funzionamento e a riconoscerle come parte integrante della loro vita di cittadini. Particolarmente significativa è stata la testimonianza di Sergio Giammarchi, partigiano del Battaglione Corbari, che ha ricordato i sacrifici patiti durante la guerra, la lotta di liberazione e la ricostruzione, invitando i giovani a coltivare, ogni giorno, il valore della pace.