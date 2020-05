Consegne a domicilio in centro: prorogati i permessi d'accesso nella Ztl

L'amministrazione comunale di Forlì proroga la scadenza per l’accesso alla Ztl del centro storico a tutti coloro che effettuano le consegne a domicilio di prodotti e generi alimentari e dispositivi medico-sanitari. A dare l'annuncio è l'assessore al Centro Storico, Andrea Cintorino, specificando che la proroga sarà valida fino al 31 maggio. Gli operatori interessati dovranno compilare un modulo da inviare esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo "mercurio@fmi.fc.it" o via fax al numero: 0543 376874.

"Tutti coloro che hanno già presentato la domanda, il mese scorso, non dovranno presentarne una nuova", specifica Cintorino. Conclude l'assessore: "Il permesso - con scadenza al 31 maggio prossimo - è gratuito e consente l’accesso alla ztl solo per un lasso di tempo di carico e scarico e dovrà riguardare solo quelle attività commerciali che consegnano a domicilio beni di prima necessità". Il modulo è disponibile e scaricabile al "link bit.ly/2UGWHBA" e sul portale di Forlì Mobilità Integrata.