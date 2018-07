Consiglio comunale, si parla di bilancio. Drei: "Cala la pressione fiscale, aumentano gli investimenti"

"Siamo al pit stop di metà anno. E' un buon bilancio che conferma i servizi di qualita' di un Comune ai primi posti per la qualita' della vita". Gli investimenti sono "ripartiti e generano lavoro e cantieri per una citta' piu' bella". Il sindaco di Forli', Davide Drei, chiude cosi' la discussione martedì pomeriggio in Consiglio comunale dell'assestamento di bilancio, che passa a ranghi compatti con 18 voti favorevoli, otto contrari e il Movimento 5 Stelle che non vota. Il primo cittadino apre l'intervento bisticciando con il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio Ragni, che "ha detto cose sbagliate". Non c'e' alcuna marcia indietro sulla spesa e gli investimenti per la sicurezza, spiega. In questi anni, prosegue, il debito e' stato ridotto di "molte decine di milioni" e "c'e' la prospettiva di andare verso i 75, quando partivamo da oltre 100". Il recupero di evasione fiscale e' salito fino a quasi 3,5 milioni di euro, mentre la pressione fiscale pro capite scende da 831 a 774 euro. Ancora. Gli investimenti, dopo il calo del 2015, arrivano quasi a 20 milioni di euro. Sui servizi, si registra un aumento del 70% degli assegni di cura per l'assistenza domiciliare e la copertura dei nidi e' al 100%. Per quanto riguarda le partecipate, in calo da 21 a 16, con la Fiera e' in corso "un'opera di risanamento di una struttura pesantemente zavorrata dall'ammortamento delle proprieta' immobiliari". Con lo sgancio potra' rilanciarsi, rilasciando un canone che ha un piano di recupero rispetto all'investimento del Comune. La Societa' per l'affitto, "nata a supporto dell'impresa con nuovi lavoratori, ora e' uno strumento di intervento su funzioni sociali".

Il pentastellato Daniele Vergini punta il dito sul calo di 800.000 euro nelle previsioni di incasso dalle multe, dovuto al ritardo nell'installazione delle nuove ztl, che si ripiana con 700.000 di addizionale Irpef in piu'. "Si gioca con i numeri con quantita' elevate", stigmatizza, criticando i circa 1,6 milioni di euro che il Comune sborsa per gli immobili della Fiera. Critico anche il capogruppo azzurro Ragni: "Voteremo contro perche' l'azienda e' fallimentare", con segni meno in vari voci come sulla sicurezza. "Abbiamo sempre criticato la gestione dei servizi", rincara la dose la collega Vanda Burnacci, dai nidi alla politica per anziani. E "spendiamo cifre risibili" per agricoltura e turismo, senza dimenticare i "pochissimi" investimenti in questi cinque anni. (Agenzia Dire)