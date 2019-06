Ufficializzato il nuovo consiglio: per tre quarti sono "new entry". Più donne tra gli eletti di destra

La versione attuale del Consiglio comunale, con l'attuale elenco degli eletti in base alle preferenze, probabilmente non sarà quella che vedremo definitivo nell'arco del prossimo quinquennio, in quanto con gli ingressi degli eletti in giunta ed eventuali rinunce, subentreranno i primi dei non eletti. Quello che emerge è un consiglio comunale inedito. A ufficializzare la composizione è una nota del Comune di Forlì.

Il gruppo consigliare più numeroso sarà quello della Lega con 11 eletti, seguito da quello del Pd con 8 eletti, terza formazione politica rappresentata in Consiglio sarà la lista civica di Zattini (Forlì Cambia) con 5 consiglieri, 3 quella di Forza Italia, 2 al Movimento Cinque Stelle e 2 alla lista “Con Giorgio Calderoni”, assumendo che molto probabilmente il candidato sconfitto del centro-sinistra affluirà nel gruppo consigliare che reca il suo nome. Chiude infine la composizione del consiglio 1 consigliere di Fratelli d'Italia. Delle 13 liste che gareggiavano per entrare in consiglio comunale, solo la metà ottengono un seggio (ci saranno 7 gruppi consigliari).

Del gruppo dei 32 consiglieri, solo un quarto era presente nel consiglio precedente (Paola Casara, Lauro Biondi, Davide Minutillo e Daniele Mezzacapo in maggioranza, Valentina Ancarani Jacopo Zanotti nel Pd, Daniele Vergini e Simone Benini nel M5S).

Al momento i gruppi consigliari più “rosa” sono formati dalla lista civica di Zattini: 4 donne su 5 eletti. Bene anche la Lega, con 6 elette donne su 11 e a seguire il Pd, con la metà delle elette che sono donne (4 su 8). Più “maschili” i gruppi con meno consiglieri: in Forza Italia c'è una donna su 3 eletti, mentre il M5S e la lista Calderoni sono composti da soli consiglieri uomini. Chiude Fratelli d'Italia con un consigliere uomo.

Questi gli eletti certificati dal Comune:

LISTA CIVICA FORLÌ CAMBIA ZATTINI SINDACO

Morra Elena

Casara Paola

Dogheria Elio

Rinieri Maria Teresa

Portolani Marinella

FORZA ITALIA BERLUSCONI

Biondi Lauro

Bartolini Damiano

Tassinari Rosaria

GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA

Minutillo Davide

LEGA SALVINI PREMIER

Mezzacapo Daniele

Pompignoli Massimiliano

Bassi Emanuela

Cintorino Andrea

Bentivogli Alberto Junior detto Albert

Ascari Raccagni Alessandra

Lasaponara Francesco Innocente

Costantini Andrea

Balestra Letizia

Briccolani Sara

Bedei Giorgia

Per le liste collegate al candidato sindaco Giorgio Calderoni:

CAND. SIND. Giorgio Calderoni

LISTA CIVICA CON GIORGIO CALDERONI

Morgagni Federico

PARTITO DEMOCRATICO

Massa Elisa

Samorì Sara

Ancarani Valentina

Prati Loretta

Zattoni Matteo

Marchi Massimo

Zanotti Jacopo

Hafi Alemani Soufian

Risultano altresì eletti, per il MOVIMENTO 5 STELLE:

CAND. SIND. Vergini Daniele

Benini Simone