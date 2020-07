Consorzio Solidarietà Sociale, al via il bando per il servizio civile regionale

Il Consorzio Solidarietà Sociale ha a disposizione un co-progetto di servizio civile regionale insieme ad Arci Forlì e Arci Cesena che permetterà a 11 giovani di svolgere un'esperienza di servizio civile nell' area educazione ai diritti del cittadino. Titolo del progetto: "FrammEnti di comunità". Settimanalmente saranno svolte 25 ore di servizio, mentre la durata dell'impegno dei giovani è di dieci mesi. Il bando offre la possibilità ai ragazzi con età compresa tra i 18 e i 29 anni (che non abbiano ancora compiuto il 30° anno) di vivere un'esperienza di crescita personale e di cittadinanza attiva e responsabile.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (pec) o con Posta Elettronica Ordinaria agli indirizzi: css-legalmail.it o youth@cssforli.it con raccomandata R/R e dovrà pervenire entro e non oltre le 23:59 del 25 luglio. Giovedì 30 e venerdì 31 dalle 9 saranno effettuati in Consorzio e al Centro per gli Stranieri Sanzio Togni di Cesena i colloqui di selezione; i candidati sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d'identità e di permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per il rinnovo del permesso stesso. La mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia e comporta l'esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa procedura, anche se l'assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore. Per richiedere informazioni è possibile contattare il numero 0543 28383 o scrivere a youth@cssforli.it.