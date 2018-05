Gli studenti avranno una voce istituzionale: nasce la Consulta universitaria

Il Consiglio comunale di Forlì ha approvato l'istituzione di una nuova Consulta universitaria. "Si tratta di una giornata storica per la città di Forlì - esordisce Lorenzo Di Stefano, promotore del progetto -. Da ora in avanti il confronto tra città e Campus vedrà sempre di più respiro e, come comunità studentesca, si potrà acquisire una voce istituzionale capace di incidere costruttivamente nelle dinamiche locali".

"La Consulta degli studenti universitari è un organo consultivo e propositivo dell’amministrazione comunale – recita il primo articolo del regolamento – con finalità propedeutiche alla realizzazione e mantenimento della “cittadella - universitaria”. Tra le competenze in carico alla Consulta figurano inoltre la possibilità di integrare le realtà studentesche del territorio, stimolando l’organizzazione di momenti pubblici di confronto sulle tematiche universitarie e le esigenze che ne derivano. Promuovere quindi progetti e ricerche che vadano ad affrontare queste tematiche e che possano avere valenza di pareri-preventivi (non vincolanti) sulle politiche dell’amministrazione".

"E’ stato un percorso davvero lungo e faticoso - continua Di Stefano - nato nel lontano 2014 e trovando poi attuazione nell’autunno 2016, durante una Commissione Consiliare ad hoc sulle tematiche di Campus. Successivamente alla redazione del Regolamento (ideato assieme alla collega Alessandra Luccioli) si è avviato un lungo iter all’interno degli apparati amministrativi, il quale ha visto appunto nella giornata di ieri la sua manifestazione conclusiva". "Inoltre - conclude il rappresentante degli studenti - è stato fondamentale il rapporto instaurato con l’assessorato di riferimento, nella persona del Vicesindaco Lubiano Montaguti, al fine di veicolare in ambito Forlivese, l’importanza di un messaggio così forte per la città. Città che sta sempre di più scoprendo la sua vocazione universitaria e che, grazie alle eccellenze ospitate dal suo Campus, attira sempre di più studenti fuorisede e internazionali".