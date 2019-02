Consulta Universitaria, seduta straordinaria con il Magnifico Rettore Francesco Ubertini

Giovedì alle 11, all'interno della Sala del Consiglio Comunale di Forlì, il Magnifico Rettore dell'Alma Mater Francesco Ubertini incontrerà i componenti della neonata Consulta Universitaria degli Studenti. In tale occasione verranno presentate le linee di indirizzo che la Consulta porterà avanti in questi mesi, attraverso indagini ed interviste con il suo pubblico di riferimento. Così come da statuto infatti, la Consulta si pone come intermediario politico fra città e Campus, con il fine di stimolare la formazione di una forte identità studentesca. Gli stessi punti verranno presentati anche al neoeletto presidente del Campus di Forlì, professor Luca Mazzara che sarà tra gli invitati speciali.

La Consulta è un organo consultivo dell’amministrazione comunale che può esprimersi e pronunciarsi sulle materie che riguardino direttamente o indirettamente la presenza e gli interessi degli studenti iscritti in tutti i Dipartimenti dell’Università di Bologna presenti nel Campus di Forlì. Attraverso incontri e momenti pubblici affronta e sviluppa i temi collegati alle problematiche emergenti nel contesto quotidiano, dal rapporto fra studenti, dottorandi e ricercatori e città, con i suoi servizi e le sue strutture.

Durante la prima seduta di insediamento del 29 novembre scorso, sono stati eletti all’unanimità Lorenzo Di Stefano nel ruolo di presidente e Alessandra Luccioli in quello di vice. Ogni seduta sarà aperta al pubblico, ecco perché, in particolar modo durante questa seduta straordinaria, studenti e cittadinanza sono invitati ad un momento fondamentale per la città di Forlì l’incontro tra le voci della comunità studentesca e la politica universitaria di Bologna. Proprio per garantire la condivisione dei lavori la Consulta cercherà di utilizzare i mezzi di comunicazione per pubblicare quanto possibile i suoi progressi, infatti è già presente la pagina Facebook ‘Consulta Universitaria Forlì’.