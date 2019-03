Il ministro dell'Istruzione Bussetti contestato da un gruppo di mamme no-vax

Hanno alzato un foglio A4 con scritto a "Tutti a scuola". Un gruppo di una decina di mamme "no vax" hanno contestato il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, venerdì pomeriggio in Piazza Saffi nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Mentre Bussetti ricordava le normativa sulle vaccinazioni, un gruppetto ha cominciato ad urlare "Vergogna, vergogna". Le mamme no-vax hanno sfruttato il momento delle domande del pubblico per rivolgere la loro domanda e la loro contestazione, che è durata solo alcuni minuti. "Si è trattato di alcune donne con dei bambini che hanno posto una domanda, sollevando dei fogli A4 mentre la ponevano, al termine del mio intervento e a quello del ministro Bussetti", conferma il sottosegretario alla Giustizia, il forlivese Jacopo Morrone. Bussetti ha spiegato che è previsto un incontro col ministro della Salute, Giulia Grillo, affinchè si superi l'attuale testo di legge.