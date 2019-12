Continua la maratona di Telethon: anche a Forlì si possono trovare i Cuori di Cioccolato

Anche a Forlì si possono trovare i Cuori di Cioccolato per sostenere la ricerca scientifica di Telethon durante la 30esima edizione della maratona televisiva. Entra nel vivo nelle piazze italiane la maratona Telethon che celebra quest’anno la sua trentesima edizione. Grazie all’impegno dei volontari, delle associazioni e di generosi esercenti che mettono il proprio locale a disposizione come punto Telethon, sarà possibile comprare e regalare i cuori di cioccolato Telethon per raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Torna sabato e domenica la maratona Telethon sulla Rai e anche nella città mercuriale. I cuori di cioccolato Telethon sono prodotti da Caffarel in tre gusti: fondente, al latte e con granella di biscotto. 210 dieci grammi di cioccolato di altissima qualità in una confezione pensata per durare ed essere regalata.

Nel territorio forlivese i cuori si possono trovare al Famila di via Andrea Costa (volontari Telethon), al Frutta e verdura "Da Ornella", Via Celletta de passeri 73/A (a cura di Uildm); al Bar Latteria Cerchia, Via Cerchia; al Bar Tabacchi Beyfin, bia del Partigiano, a Civitella di Romagna al Bar del Corso in Piazza Fratti: a Galeata, da Immagine, in via Palmiro Togliatti. Nello scorso fine settimana hanno distribuito i cuori di cioccolato a Forlimpopoli a cura dell’AVIS Comunale della città artusiana, a Modigliana a cura del Gruppo Alpini ed in numerose parrocchie della diocesi di Cesena Sarsina a cura della locale Azione Cattolica, e nelle filiali Bnl che hanno aderito. La coordinatrice Provinciale Telethon, Roberta Bevoni, ringrazia "tutti coloro che aiutano Telethon a continuare nella lotta alle malattie genetiche".