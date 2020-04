Continuano gli sfalci nelle aree verdi: il programma della prossima settimana

Continuano gli interventi di manutenzione di aree verdi, parchi e giardini dal forlivese. “In questa seconda settimana di lavoro concentreremo i nostri sforzi in zone come quella di Villagrappa, del Quattro, di San Martino in Strada, di Piazza Guido da Montefeltro e in molti altri punti strategici della nostra città”. A renderlo noto è l’assessore con delega all’Ambiente Giuseppe Petetta che parla di un “crono-programma in continuo aggiornamento che prevede azioni di potatura, sfalcio e taglio dell’erba in strade, aiuole, giardini e parchi aperti al pubblico di tutto il comprensorio. Per ogni settimana verrà elaborato un programma di attività relativo ad altrettante zone di Forlì non ancora interessate da interventi di manutenzione del verde pubblico per coprire, gradualmente e compatibilmente con le limitazioni dettate dal Covid-19, tutto il perimetro cittadino”.

Le aree di intervento della prossima settimana sono: zona Portici, fossato carceri, zona università, via Orfeo da Bologna, Parchi via Sapinia-via Locchi- via Plinio il Vecchio- via Cartiera, San Martino in Strada (Via Avogadro), zona Villagrappa parco e zona Quattro, Parco Nilde Iotti, via Vico via Bertini, San Domenico piazza Montefeltro, via Isonzo, zona Gorizia via Pasubio, Scaldarancio, via Orceoli, via Bernale e zona industriale Coriano, zona Risorgimento e laterali, via Montaspro, via Costanzo II