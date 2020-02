#100giannirodari per riflettere sul cambiamento di stili di vita a piccoli passi, in modo gentile. A febbraio, con la scuola elementare dell’Istituto Comprensivo 7 "Carmen Silvestroni" di Forlì, continuano i laboratori Fantariciclando, dedicati a Gianni Rodari, nell’offerta formativa per le scuole (2019-20) del Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale. L’educazione è uno strumento fondamentale su cui fare leva per diffondere nuovi comportamenti e stili di vita? Con la scuola "D. Peroni" di Vecchiazzano proseguono giocosamente pensosi i laboratori Fantariciclando dedicati a Gianni Rodari, insuperato autore di Omegna nel centenario della nascita. Così nelle mattinate del 7 e 14 febbraio con le maestre e 50 giovani e golosi riciclatori arriva “il Palazzo di Gelato”.

Esploratori! dello sguardo dubitante: adattamento creativo e fascino della sostenibilità. Il progetto Fantariciclando – Metamuseo girovago, presente nell’offerta formativa per le scuole (2019-20) del Mause - Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale di Forlì, propone tre diversi percorsi omaggio a Gianni Rodari: "La guerra delle campane (Biodiversità e riuso nella lotta allo spreco)", "Il Palazzo di Gelato! Centri storici e periferie (Riuso creativo e beni comuni)" e "Il naso che scappa (Fantastica e lotta al cambiamento climatico)". Ogni sessione spazia tra lettura di una storia originale, cenno ad un autore di chiara fama, laboratorio di manualità.