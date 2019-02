Continuano i lavori al museo dedicato ai quattro studenti morti travolti da un camion

Sta proseguendo nel migliore dei modi il restauro del Monumento di San Varano. Dopo aver completato la struttura esterna il restauratore Andrea Giunchi sta effettuando gli interventi di reintegro delle parti mancanti dell'opera "La Pietà", realizzata da Roberto De Cupis nel 1928 per ricordare i quattro adolescenti travolti da un camion all'uscita da scuola il 16 gennaio 1925. Se i lavori sono a buon punto al momento mancano ancora, però, poche migliaia di euro per coprire interamente le spese dei lavori. Il Comitato di Quartiere San Varano, promotore del restauro dopo l'appello lanciato diversi anni fa da Marco Viroli e Gabriele Zelli, fa sapere che è ancora possibile effettuare donazioni tramite bonifico bancario sul conto corrente del Comitato di Quartiere San Varano: IBAN: IT 65 E 08542 13201 061000 278772 - BCC - Filiale di San Varano.