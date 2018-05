Conto alla rovescia per il murale di Zed1: si avvicina la festa d'inaugurazione

Fervono i lavori dell’artista Zed1, che sta realizzando in queste ora il murale “adottato” da Cna Forlì città, in via Nullo a pochi passi da Piazza Saffi, in cui viene interpretato l’articolo 1 della Costituzione, dedicato al lavoro, nell’ambito del festival della street art Murali. L’evento rientra nel programma del "Cna Day – Una festa per la città", da vent’anni l’evento più importante per Cna Forlì città. Si concluderà in bellezza sabato: dalle 17 aperitivo, intrattenimento musicale e animazioni; inaugurazione del murale alle 18.30 col sindaco Davide Drei, oltre che naturalmente l’artista Zed1.