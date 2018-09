Contrasto ai furti, vertice in Procura per aumentare l'efficacia delle indagini

Un maggior coordinamento nelle attività investigative per scovare le bande di ladri. A mettere a punto il nuovo strumento operativo per rendere più efficace l'attività di contrasto dei furti che vengono consumati sia in abitazioni, che negli esercizi commerciali e nelle imprese artigianali ed industriali, è stata una riunione tecnica che si è tenuta mercoledì in Procura a Forlì e presieduta dal Procuratore Capo della Repubblica, Maria Teresa Cameli, a cui hanno partecipato tutti i vertici delle forze di polizia della provincia, nonché i comandanti delle polizie locali dei maggiori centri abitati.

In particolare sono state pianificate linee guida al fine di poter consentire alla Procura ed alle forze di polizia operanti di avere ulteriori strumenti per raggiungere un coordinamento nelle indagini per l’identificazione di soggetti e di bande criminali che si rendono responsabili dei furti, reati che più degli altri colpiscono i cittadini nella propria sfera personale e familiare. Benché i dati statistici sui furti indichino che i reati denunciati hanno avuto una flessione del 10% rispetto a quelli dell’anno precedente, l'attenzione operativa sul fenomeno intende rimanere alta, con lo scopo di migliorare ulteriormente la situazione.

Hanno preso parte alla riunione il Questore Loretta Bignardi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Fabio Coppolino, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Gianluigi Cirtoli, il Vice Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Omar Salvini, il Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Daniele Giulianini, il Comandante della Polizia Locale di Cesena Giovanni Colloredo, il Comandante della Polizia Locale di Cesenatico Edoardo Turci ed il Vice Comandante della Polizia Locale dell’Unione del Rubicone e Mare Angelo Piselli.