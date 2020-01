Rifiuti abbandonati, incivili nel mirino: si alza in volo anche il drone della Polizia Locale

Con l'avvio del nuovo anno, la Polizia Locale forlivese consolida i servizi di controllo ambientale contro l'abbandono dei rifiuti. Già nei primi 20 giorni di gennaio sono state contestate 15 violazioni al Regolamento della Atersir della regione Emilia Romagna che comprendono lo scarico abusivo e l'errato conferimento di rifiuti, illeciti che contribuiscono ad accrescere il fenomeno del degrado urbano. Gli uomini della Polizia Locale, che si avvalgono nei loro controlli anche delle strumentazioni in dotazione, le cosidette "fototrappole", collaborano per particolari servizi congiuntamente al personale qualificato di Alea con cui esistono accordi di collaborazione avviati già dall'attivazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

In alcune circostanze è stato utilizzato anche il "drone" in dotazione al Corpo che ha permesso di rilevare alcuni scarichi abusivi di rifiuti abbandonati in luoghi impervi del territorio, l'ultimo in particolare, lungo le sponde del fiume Bidente, a Carpena. Il fenomeno dell'abbandono, in generale, riguarda sia le aree periferiche del comune mercuriale - interessando in particolare le grandi arterie stradali di comunicazione (viale Bologna, viale Dell'Appennino e via Ravegnana) - sia le zone circostanti i maggiori centri commerciali. Non è escluso dall'attività il centro storico cittadino, dove maggiormente si focalizza l'attenzione dell'attività di contrasto.

Nel 2019 la pattuglia della Polizia Locale ha effettuato 452 controlli, con 112 verbali contestati, di cui 18 elevati insieme al personale di Alea. La violazione del Regolamento regionale per l'abbandono di rifiuti (dove per rifiuti si intendono rifiuti domestici) e l'errato conferimento di rifiuti prevedono una sanzione di 200 euro.