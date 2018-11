Contributi a persone con disabilità grave certificata: come presentare domanda

Entro il 30 novembre è possibile richiedere i contributi per la "ristrutturazione e adattamento di spazi abitativi da destinarsi a progetti personalizzati e all'addestramento/sperimentazione di percorsi di vita autonoma a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". L'assegnazione rientra nell'ambito della legge numero 112 del 22 giugno 2016 che prevede "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Entro il 31 dicembre si può fare richiesta di contributi per la "sperimentazione/addestramento di progetti di vita autonoma a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare". Ulteriori informazioni sono reperibili sul portale del Comune di Forlì e all'Unità Disabili - Servizio Benessere Sociale e Partecipazione - Comune di Forlì (via Leone Cobelli, 31), Sportello Sociale (telefono 0543 712888).