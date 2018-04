Autobus e abbonamenti speciali: confermati i contributi per anziani, disabili e famiglie numerose

Buone notizie per chi usufruisce degli autobus per gli spostamenti. Anche anche per il 2018 sono stati confermati contributi per abbonamenti a prezzo agevolato per anziani, famiglie numerose e persone con disabilità. I nuclei familiari composti da 4 o più figli e con un valore Isee non superiore a 18 mila euro, le persone disabili, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni d’età e le donne con più di 64 anni con un valore Isee famigliare non superiore a 15 mila euro, anche per l’anno 2018, potranno acquistare l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale cittadino al costo agevolato di 79 euro. Resta in vigore il prezzo agevolato anche per le tratte extraurbane e per l’abbonamento cumulativo confermando le quote del 2017 e senza applicare aumenti tariffari.

“L’utilizzo del trasporto pubblico - sottolinea l’assessore alla Mobilità del Comune di Forlì, Marco Ravaioli - deve essere incentivato in misura sempre maggiore cercando in ogni modo di renderlo accessibile anche a quelle fasce di popolazione che si trovano in particolari condizioni di difficoltà o che, per età, abitudini o impedimenti personali, trovano nell’autobus il modo migliore per effettuare i loro spostamenti in città, nel comprensorio dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e non solo".

"In questo modo l’amministrazione comunale ha recepito i regolamenti emanati dalla Regione Emilia Romagna per il triennio 2016-2018, e conferma anche per quest’anno le agevolazioni sugli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale urbano", conclude l'assessore. Come già avvenuto nel 2017, quindi, anche per il 2018 il costo dell’abbonamento annuale urbano, è pari a 148 euro e solo per 79 euro sarà a carico dell’utente rientrante nelle categorie agevolate, mentre i restanti 69 euro saranno a carico dell’amministrazione pubblica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale www.startromagna.it.