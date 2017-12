Predappio, dal Comune contributi per attività rivolte ad adolescenti e anziani

Il Comune di Predappio presenta un bando di concorso per la concessione di contributi a sostegno e promozione di attività sociali, culturali e ricreative destinate ad anziani (over 65) e adolescenti (11-17 anni). Le attività andranno svolte sul territorio comunale nell’anno 2018; il fondo complessivo messo a disposizione è di 2mila euro. Possono beneficiare dei contributi associazioni di volontariato o di promozione sociale ed enti ecclesiastici.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro lunedì 15 gennaio 2018; possono essere presentate direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, inviate via fax (0543.923417) o PEC (comune.predappio@cert.provincia.fc.it), oppure spedite per posta (in questo caso farà fede la data del timbro postale di partenza). Il modulo di domanda è disponibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.predappio.fc.it).

Non possono essere presentate domande per attività per cui sono già previsti specifici bandi (ad esempio per le attività di sport per under 14) o sostenute con appositi contributi (come ad esempio il doposcuola). Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Socio-Produttiva del Comune di Predappio, tel. 0543 921763 (sig.ra Prati).