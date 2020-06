Forlimpopoli, contributo per l’affitto: il Comune integra i fondi e aiuta 97 famiglie

Tutte le famiglie forlimpopolesi che hanno fatto domanda per avere i contributi per l'affitto riceveranno un contributo pari ad almeno una mensilità grazie all'intervento dell'Amministrazione comunale. 97 erano le domande pervenute e il contributo regionale per l'affitto darà risposta a 49 di queste. Le altre 48 famiglie, che sono in graduatoria ma non riceverebbero contributo dal fondo regionale, verranno aiutate invece da risorse appositamente reperite nel bilancio comunale sui risparmi di altre iniziative, col pagamento di una rata del loro affitto.

"Siamo felici - dichiarano il sindaco Milena Garavini e l' assessore ai servizi sociali Elisa Bedei - di poter dare un aiuto concreto a tanti nostri concittadini e siamo orgogliose che una gestione oculata e virtuosa delle risorse a nostra disposizione consenta alle famiglie forlimpopolesi in difficoltà di avere un po’ di respiro in un momento particolarmente duro come questo".