Contributi in ambito culturale, il Comune stanzia quasi 90mila euro

Il Comune di Forlì interviene a sostegno delle attività culturali, con la concessione di aiuti economici a parziale copertura dei costi per la realizzazione di programmi o progetti specifici di diffusione e promozione culturale. "Il prossimo 30 novembre scadono i termini per la presentazione delle domande. Vista l’importanza del provvedimento, sollecito le associazioni, i piccoli enti, le fondazioni, le cooperative, le società e tutti gli altri soggetti privati aventi come scopo la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva a compilare l’apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune e a depositarla presso gli uffici competenti per poter ricevere il contributo", spiega l'assessore alla Cultura, Valerio Melandri.

"Vogliamo dare la massima diffusione possibile a questa preziosissima opportunità, nell’ottica di ampliare la forbice dei richiedenti e quella dei destinatari che è nostra intenzione diversificare rispetto alle passate legislature - chiosa Melandri -. L’associazionismo culturale e le sue declinazioni rappresentano un fattore aggregante del nostro Comune che questa Giunta vuole valorizzare in tutte le sue sfumature. Valuteremo nel dettaglio ogni singola domanda pervenuta, prestando particolare attenzione alla descrizione del progetto, agli elementi di innovazione e alla natura del richiedente. L’obiettivo è molto semplice: vogliamo distribuire questi 90mila euro senza pregiudizi ma in maniera diversificata e meritevole". Maggiori informazioni sulle modalità di accesso al contributo sono disponibili al seguente link del Comune: http://www.comune.forli.fc.it/servizi/procedimenti/ricerca_fase03.aspx?ID=963