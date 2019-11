Al Liceo Scienze Umane contributi in memoria di Beatrice Cerini

Venerdì all'Aula Magna "Icaro" in viale Roma si svolgerà la cerimonia di consegna di contributi finanziari alle classi del liceo delle Scienze Umane G.B. Morgagni "Memorial Beatrice Cerini". L’evento, in programma alle 15, giunto quest’anno alla sua decima edizione, avrà per titolo "Il Service Learning...per formare la mente, la mano, il cuore..." ed inizierà con apertura musicale a cura degli allievi del Liceo "Morgagni" di Forlì. Porteranno i saluti il dirigente scolastico del Liceo Classico Marco Molinelli, l'assessore alla Scuola e Formazione del Comune di Forlì Paola Casara e ildirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Forlì-Cesena Mario Maria Nanni.

Seguirà la presentazione dei progetti e delle classi coinvolte del Liceo delle Scienze Umane di Forlì da parte di un responsabile della Commissione del Liceo e dei familiari di Beatrice Cerini. Quindi si terrà un seminario dedicato alle insegnanti e agli insegnanti; interverrà Italo Fiorin, docente di didattica generale Lumsa di Roma su “Cos'è il Service Learning?”; seguirà Mariella Spinosi, Ispettrice di Pescara “A che punto siamo con l'educazione civica e alla cittadinanza”; infine Francesca Fantini parlerà di cittadinanza “spiegata” ai ragazzi. Per informazioni è possibile contattare il Liceo Classico Statale "G.B. Morgagni" ai numeri 0543 404140 - 65391.