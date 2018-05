Contributi per il centro estivo? Una mamma: "Pochi giorni per la domanda, non danno il tempo"

Un nuovo beneficio per le famiglie che in estate devono ricorrere ai centri estivi durante la chiusura delle scuole. Infatti da metà giugno, come ogni anno, per migliaia di famiglie che magari non hanno parenti vicino e nelle quali entrambi i genitori lavorano scatta la domanda: dove lascio il bambino nel periodo di tre mesi in cui le scuole sono chiuse? Un tema vecchio di anni a cui, in verità, lo Stato non ha mai dato alcuna risposta strutturale. Per fortuna ci sono i centri estivi, che danno servizi vitali anche se il loro costo non è trascurabile nel “menage” famigliare, aggirandosi su circa un centinaio di euro alla settimana.

Una buona notizia arriva dalla Regione che ha deciso quest'anno di istituire un contributo fino a 210 euro totali (come importo massimo per l'intera stagione) alle famiglie più bisognose che si presentano con l'iscrizione al centro estivo. Ma il provvedimento rischia di rimanere inficiato dal poco tempo concesso per presentare domanda. Annunciato solo a metà aprile, i termini della domanda sono stati posti dal Comune di Forlì dal 23 aprile all'11 maggio, il ché fa solo 12 giorni lavorativi per elaborare l'Isee, necessario per il contributo. Il tutto mentre i Caaf sono impegnati nella campagna fiscale in corso.

E così c'è chi rimarrà fuori dai tempi per la domanda, come Angela Bondi: “Sono mamma di un bambino di 6 anni e mezzo, volevo segnalare che per colpa dei sindacati io non potrò usufruire del contributo di 210 euro dato dalla Regione Emilia-Romagna per abbattere i costi dei centri estivi perché quando ho chiamato per prendere appuntamento con i vari Caaf per fare l'isee 2018 (senza questo documento non viene dato il contributo) mi sono sentita rispondere che se non facevo la tessera sindacale non c'era posto per me entro l'11 maggio, termine ultimo per consegnare la domanda. Mi sembra alquanto scorretto perché questo è un servizio gratuito che i sindacati sono obbligati a dare alle persone che ne fanno richiesta, a maggior ragione ora che la Regione ha dato così poco preavviso. Io l'ho saputo il 20 aprile. Le domande vanno consegnate dal 23 aprile all'11 maggio. Il centro estivo mio figlio lo comincia l'11 giugno fino a settembre al costo di 92 euro a settimana”.