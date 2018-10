Controlli alla Barcaccia, ai poliziotti dà false generalità: denunciato un 31enne

Un 31enne originario del Gambia è stato denunciato a piede libero dagli agenti delle Volanti dell'’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì con l'accusa di "falsa dichiarazione sull’identità personale". I fatti risalgono a sabato e sono stati accertati durante i quotidiani controlli che vengono svolti nelle zone maggiormente sensibili per quanto riguarda frequentazioni di soggetti con precedenti.

L’uomo faceva parte di un gruppo di giovani identificati nella zona del parcheggio della Barcaccia, nei pressi dei musei San Domenico.

Non aveva nessun documento al seguito, e ha dichiarato le generalità mostrando una tessera di iscrizione alla Caritas, dove viene assistito per i pasti. Gli agenti hanno però deciso di approfondire la sua posizione, e lo hanno accompagnato in Questura, dove, a seguito delle procedure di identificazione mediante sottoposizione a rilievi segnaletici e dattiloscopici, è emerso che le sue generalità erano diverse. In particolare aveva fornito giorno e mese di nascita difformi rispetto quelli già noti all’Ufficio Immigrazione. Per questo motivo è stato denunciato.