Controlli alla circolazione contro il Coronavirus: bloccata l'autostrada e controllate 340 persone, 7 sanzioni

Controlli sulla circolazione e sulle autodichiarazioni anche in autostrada. Mercoledì mattina tra Forlì e Cesena Nord lungo l'autostrada A14 la Polizia Stradale ha istituito un filtraggio per circa 4 ore, convogliando tutto il traffico all'interno dell'area di servizio Bevano Ovest ed effettuando i controlli sugli spostamenti, in applicazione dei decreti per il contenimento dell'epidemia di Coronavirus. In questo ambito otto pattuglie della Polizia Stradale di Forlì e di Ravenna hanno messo in atto un blocco dell'autostrada, con l'ausilio del personale di Autostrade per l'Italia impiegato per la collocazione della segnaletica.

L'attività di controllo ha interessato unicamente i veicoli leggeri che sono stati convogliati all'interno del piazzale nell'area predisposta ai controlli. L'attività svolta ha fatto rilevare ancora un considerevole flusso veicolare, che ha determinato rallentamenti soprattutto nelle prime ore della mattina. In particolare in un lasso di tempo di circa 4 ore sono stati controllati circa 300 veicoli e acquisite 340 autodichiarazione relative anche ai passeggeri.

Dalla documentazione esaminata e dagli accertamenti svolti, è emerso che la maggior parte delle persone si stava spostando per comprovate esigenze lavorative, o per estrema urgenza spesso determinata per motivi di salute. Sono 7 le sanzioni amministrative contestate sul posto per spostamenti fuori comune non giustificati, una denuncia per falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale ed un ritiro di patente di guida per violazione alle norme sulla circolazione stradale. Tutta la documentazione acquisita per la quale non è stato possibile effettuare accertamenti nell'immediatezza sarà oggetto di verifiche successive per l'adozione di eventuali provvedimenti.