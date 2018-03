Diretti al macello: oltre 600 agnelli dal destino scritto viaggiavano stipati sul tir

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali si intensificano i controlli lungo le strade relativi al trasporto di animali vivi. La Polizia Stradale di Forlì ha organizzato un'attività finalizzata alla verifica della regolarità di questa specifica branca del trasporto su gomma, in particolare degli ovini molto richiesti in questo periodo. Martedì mattina le pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale della città mercuriale, insieme al personale veterinario dell'Ausl Romagna-Forlì, hanno controllato in autostrada diversi mezzi pesanti all'area di servizio Bevano direzione sud.

In particolare un mezzo pesante di nazionalità croata trasportava 661 agnellini provenienti dall'Ungheria e diretti in un macello pugliese. Agli occhi degli agenti è emerso immediatamente che tali animali erano portati in sovrannumero essendo gli uni a contatto degli altri. I poliziotti hanno provveduto ad elevare in merito una specifica sanzione, che ha comportato il pagamento immediato di mille euro.

Il veterinario ha autorizzato la prosecuzione del viaggio con l'intimazione di raggiungere la destinazione nel più breve tempo possibile allo scopo di non far aumentare le sofferenze degli animali, che invece sarebbero aumentate nel caso di sosta prolungata sul posto ed individuazione di luogo idoneo per il loro stoccaggio.