Controlli anti-degrado della Polizia: due denunce in poche ore

La Polizia di Stato dà seguito allle segnalazione dei cittadini. Gli agenti delle Volanti hanno effettuato un servizio di controllo nei luoghi abitualmente frequentati da persone sospette o comunque segnalati per situazioni di degrado urbano, denunciando un 55enne senza fissa dimora ed una ragazza di 31 anni residente a Forlì. Il primo è stato controllato lungo il viale Vittorio Veneto, dove era stato segnalato da un cittadino che lo aveva notato semisvestito mentre sembrava compiere atti contrari alla pubblica decenza, e all’esito del controllo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

L’uomo è stato identificato in Questura tramite le impronte poiché fino all’ultimo ha rifiutato di dichiarare i suoi dati anagrafici. Per quanto riguarda invece la ragazza, anch’essa è stata controllata nei pressi del viale Vittorio Veneto, nelle vicinanze del parcheggio di piazza Monte grappa, dove si trovava a bighellonare con altri giovani, tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine. La denuncia nei suoi confronti è scattata per il suo rifiuto di fornire le proprie generalità e per oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti che stavano procedendo nell’attività di identificazione dei presenti.