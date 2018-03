La neve non ferma i controlli antidegrado dell'Arma: denunciato un 37enne irregolare

Neve e ghiaccio non hanno fermato nei giorni scorsi i controlli antidegrado svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, nei pressi dalla stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi è stato denunciato un 37enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, poichè risultato irregolare e colpito da un decreto di espulsione emesso nel gennaio del 2017 dal prefetto di Piacenza. L'extracomunitario è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza al decreto di espulsione e contestualmente gli è stato notificato un nuovo decreto di espulsione emesso dal prefetto di Forlì.