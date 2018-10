Persone sospette, controlli antidegrado della Polizia: serie di denunce e allontanamenti

Continuano i servizi degli agenti della Volante della Questura di Forlì nelle zone segnalate dai cittadini come luoghi di degrado o frequentati da persone sospette. Un 31enne del Gambia, rintracciato in piazza Guido da Montefeltro, è stato denunciato a piede libero per aver fornito al momento dell'identificazione false generalità. L'extracomunitario ha cercato di evitare provvedimenti in materia di violazione delle norme sull’immigrazione (una volta verificata la sua esatta identità è risultato clandestino).

Denunciata anche una 31enne romena, residente a Cesena, rintracciata dagli agenti nella zona della Stazione ferroviaria, responsabile della violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Forlì, che le era stato notificato dal Questore nel dicembre dello scorso anno.

Nei pressi del parco della Resistenza i poliziotti hanno rintracciato una coppia di rumeni, che sono stati accompagnati in Questura per accertamenti. L’uomo è stato denunciato per violazione al foglio di via obbligatorio emesso a suo carico lo scorso anno dal Questore di Forlì, mentre la donna è stata allontanata dal Comune sempre con lo strumento del foglio di via obbligatorio, tenuto conto dei suoi precedenti e del sospetto che si trovasse in città unitamente al compagno per commettere reati. L’intervento ha avuto quindi carattere preventivo.