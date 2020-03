La Polizia dà seguito alle segnalazioni dei cittadini: controlli antidegrado, 4 denunce

Nuovi controlli antidegrado degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, diretto dal commissario Stefano Santandrea. Si tratta di attività che danno seguito alla segnalazione giunte dai cittadini. Nel corso del pattugliamento sono stati denunciati quattro stranieri per violazione della normativa sull'immigrazione e notificato ad altri due altrettanti provvedimenti di rigetto di istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

Le attività hanno riguardato luoghi che catalizzano soggetti che con il loro comportamento, spesso fatto di schiamazzi, abbandono di rifiuti, ubriachezza molesta e che concorrono ad accrescere un certo senso di insicurezza nei residenti. I denunciati, tutti magrebini, erano in prossimità ed all’interno di un bar sottoposto ad un controllo amministrativo con identificazione dei clienti.

Sono stati accompagnati in ufficio per accertamento sulla loro identità poiché non avevano i documenti, e alla fine si sono visti notificare una denuncia per la violazione di norme penali previste dalla legge sull’immigrazione. Gli altri due, invece, sono stati identificati nel corso di servizi di controllo della circolazione stradale, e dopo la notifica dei rigetti alla istanze di soggiorno, gli è stato intimato di lasciare il territorio nazionale.