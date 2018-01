Zona stazione, nuovi controlli antidegrado: giovani sorpresi con la "maria"

Continuano i controlli antidegrado dei Carabinieri della Compagnia di Forlì nei pressi del centro storico, in particolar modo nella zona della stazione ferroviaria. Sabato i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del tenente Francesco Grasso, hanno identificato due giovani che si trovavano a bordo di un'auto. Il conducente, un incensurato forlivese di 21 anni, è stato trovato con tre involucri contenenti complessivamente 15 grammi di marijuana, mentre il passeggero, anche lui 21enne, aveva una modifica quantità della stessa sostanza. La successiva perquisizione nell'abitazione dell'automobilista ha consentito di recuperare e sequestrare un bilancino di precisione. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'altro giovane è stato segnalato come assuntore alla Prefettura. L’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Corso Mazzini rientra in una più vasta ed articolata attività finalizzata anche a decapitare l'attività di spaccio di droga nella zona, che ha già portato nelle ultime settimane all’arresto di diverse persone di nazionalità straniera che gravitano e bivaccano nella zona Portici, via Bonali e stazione ferroviaria.