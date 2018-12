Si agita alla vista dei carabinieri: negli slip nascondeva la cocaina. E in tasta un bel gruzzolo

Alla vista dei carabinieri ha manifestato una certa insofferenza ed agitazione. Presto spiegato il motivo. Negli slip aveva nascosto sei grammi di cocaina suddivisi in sette involucrio, mentre in tasca aveva ben 1300 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Un marocchino di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'extracomunitario, risultato non in regola col permesso di soggiorno e già noto per precedenti specifici, è stato fermato nella tarda serata di giovedì nel corso di uno specifico servizio antidroga. Venerdì mattina il giudice Nunzia Castellano, su richiesta del pm Sara Posa, ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Forlì. Il processo veniva rinviato poiché per i termini a difesa richiesti.