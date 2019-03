Raffica di controlli antidroga nel cuore del centro: l'Arma arresta un giovane pusher

Raffica di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, nel cuore del centro storico di Forlì. L'attività ha portato alla segnalazione di numerosi giovani forlivesi e stranieri per detenzione di stupefacenti ai fini del consumo personale. Giovedì sera è stato arrestato dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretto dal tenente Francesco Grasso, un pusher. Si tratta di un cittadino gambiano di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

I militari, a bordo di un'auto civetta, hanno notato dei movimenti sospetti di un giovane, procedendo così al suo controllo. Durante le fasi di identificazione, il 22enne si è disfatto di una busta in nylon, gettandola abilmente gettata sotto la vettura di servizio. L’azione fulminea non è passata inosservata ai carabinieri, che hanno provveduto a recuperarla. All'interno vi erano 35 grammi di marijuana. La successiva perquisizione personale ha permesso di rivenire un ulteriore involucro della stessa sostanza, nonché 390 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di attività di spaccio.

Venerdì mattina è comparso davanti al giudice Giorgio Di Giorgio (pubblico ministero Fabio Magnolo), il quale ha convalidato l'arresto. Il gambiano ha patteggiato un anno di reclusione e 4mila euro di multa.