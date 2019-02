Nuovi controlli antidroga in centro: due stranieri "pizzicati" con la "roba"

Nuovi controlli antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso. Nel corso dell'attività, che si è concentrata nel centro storico mercuriale, i militari hanno segnalato per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale due 30enni marocchini, già con precedenti specifici. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di trovare 2,7 grammi di marijuana, 0,3 grammi di cocaina e mezzo grammo di hashish. Appena pochi giorni fa gli stessi militari avevano arrestato un 28enne di nazionalità albanese, regolare col permesso di soggiorno, per spaccio in Piazza Saffi e nei pressi del chiostro di San Mercuriale. Nella circostanza venne trovato in possesso di "caramelle" di cocaina. Dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.