Incontra i "clienti" nel buio del parco e spaccia la marijuana: bloccato

Pusher stanato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì al parco "Ariella Farneti, tra le vie Romeo Galli e Decio Raggi. Si tratta di un 30enne bosniaco, residente nel Forlivese, che è stato denunciato a piede libero per "spaccio di sostanze stupefacenti". Gli uomini dell'Arma, impegnati domenica sera in un'attività antidroga, hanno sorpreso nell'area verde un gruppo di ragazzi, tra cui un giovane, già conosciuto per precedenti di droga. Quest'ultimo, dopo aver confabulato con altri due ragazzi, si è appartato con loro consegnandogli un involucro e ricevendo in cambio una banconota da 20 euro.

I militari, insospettiti del “movimento”, hanno deciso di fermare poco distante l’auto sulla quale erano saliti i due ragazzi, i quali, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno trovato in possesso dell’involucro contenente 2.8 grammi di "maria". A quel punto, gli altri Carabinieri ancora appostati nei pressi del parco, hanno bloccato il trentenne, trovato in possesso della banconota appena ricevuta e che aveva riposto nella tasca del giubbotto. Lo straniero è stato denunciato, mentre gli acquirenti, due 22enni incensurati forlivesi, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori.